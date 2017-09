„Uprchlíci se snaží dostat do kamiónů, které se v Bilbau naloďují na trajekty a plaví se do britského Portsmouthu. Mnozí mají za sebou už několik neúspěšných pokusů. Stahují se sem další, protože rozkřiklo, že tady to jde,“ sdělila BBC.

Jeden z Albánců BBC řekl, že dostal tip, že do Británie je snazší cesta z Bilbaa než z francouzského Calais, vyhlášeného nástupiště pro cestu za Kanál. „Znám krajana, který tudy šel a je už v Londýně,“ dodal Afghánec.

Přibližně 300 metrů od přístavu už vznikl ilegální stanový tábor, kde žije nejméně 150 lidí, většinou Albánců, a jejich počet stoupá.

„Další desítky si postavily stany jinde v okolí,“ potvrdil policista Juan Herrero. Španělská policie posílila kontrolu kamiónů a nákladních aut, které jezdí na trajekty, a jedná o dalších krocích s britskou pohraniční stráží.

Azylant zastavil v SRN 240 vlaků

Kuriózní případ spojený s migrací museli řešit v Německu. Odmítnutý íránský žadatel o azyl v Kolíně nad Rýnem protestoval proti postupu německých úřadů tím, že vylezl na ocelový oblouk Hohenzollernského mostu. Jeho čin způsobil dopravní chaos, úřady totiž jeden z nejfrekventovanějších železničních mostů v Německu uzavřely.

Většina dál čeká na vyřízení azylu Většina z 2,2 miliónu migrantů, kteří v letech 2015–2016 přišli do Evropy, čeká na vyřízení azylu. Jen tři procenta po zamítnutí žádosti vrátily evropské úřady zpět do vlasti. Jejich nejčastějším cílem bylo Německo, kde zažádalo o azyl 1 090 000 lidí.

Íránec (29), jehož jméno média nezveřejnila, chtěl upozornit na svou situaci. Ve středu odpoledne vyšplhal na konstrukci mostu, z něhož rozhazoval letáky s arabsky psanými básněmi. Po příjezdu policie žádal o tlumočníka. Po navázání kontaktu s překladatelkou z oblouku sám slezl.

Most, po němž běžně projede 1200 vlaků denně, musel být na dvě a půl hodiny uzavřen. Německé dráhy Deutsche Bahn musely zrušit 11 spojů a zaznamenaly zpoždění 234 dalších. Policie protestujícího Íránce zadržela. Protože má ale povolení k pobytu a bydliště, byl propuštěn. Nyní mu hrozí obvinění z rušení veřejného pořádku.