„Evropa by se měla v Iráku více angažovat,“ řekl už před jednáním Sobotka. „Mohli bychom si tam vyzkoušet určité projekty, pokud jde o návrat uprchlíků. Ta zkušenost by se nám za nějakou dobu mohla hodit v Sýrii,“ rozvažuje český premiér, který krátce před odletem do Iráku řekl, že si nepřeje, aby se malá muslimská komunita v Česku dál rozrůstala.

Česko, které je členem mezinárodní koalice proti takzvanému Islámskému státu, má na letecké základně Balád, zhruba 80 kilometrů severně od Bagdádu, celkem 27 leteckých instruktorů, kteří pomáhají pilotům a letištnímu personálu s nasazením českých bitevníků L-159. Češi tu budou působit do konce příštího roku.

České delegace už mapují příležitosti



Od letošního března také v Bagdádu působí pětičlenný tým českých policejních instruktorů, který se až do konce příštího roku bude obměňovat každých šest měsíců. Základní kurz přitom každých osm týdnů absolvuje až devět set členů irácké federální i lokální policie, kteří se školí v nejrůznějších dovednostech od střelby až po prohlídku osob.

„Policejní práce je tady ale opravdu riziková, s naší prací to vůbec nemůžeme srovnávat,“ připouští velitel české policejní mise Jan Sajvera. On i jeho kolegové si přitom kvůli bezpečnosti musejí zachovávat odstup. „S místními lidmi se vzhledem k bezpečnosti setkáváme jenom v rámci naší práce,“ líčí.

Sobotka se během dvoudenní návštěvy Iráku sešel také s prezidentem Fuádem Masúmem či s šéfem irácké diplomacie Ibráhímem Džáfárím.

FOTO: Vláda ČR

Dosud posledním českým premiérem, který Irák navštívil, byl v roce 2011 Petr Nečas. Zatímco tehdejší návštěvě, ještě před vznikem IS, dominovala ekonomická jednání, Sobotka v Iráku stále z velké části řešil bezpečnostní spolupráci.

České podnikatelské delegace už do Iráku jezdí mapovat příležitosti pro plánovanou obnovu země, hlavním exportním odvětvím tu pro ně ale zatím zůstává zbrojařství.

Češi mají dobré jméno



Jen loni sem české firmy zbrojní materiál za 1,66 miliardy korun, což představuje více než deset procent jejich veškerého ročního vývozu. Nikam jinam čeští zbrojaři neprodali víc.

V těžebním průmyslu, který zřejmě nyní čeká boom, tu mají Češi dobré jméno – zhruba 60 procent rafinerií v Iráku postavili Čechoslováci.

Irák zároveň patří k zemím, kam proudí nejvíce české humanitární pomoci. Sobotkova vláda letos v březnu vyčlenila 25 milionů jako dar na boj proti IS a následnou rekonstrukci země. Loni pak Praha poskytla Bagdádu celkovou finanční pomoc ve výši 38 milionů korun, od českých charitativních organizací jen za letošní rok do Iráku přitekla pomoc za 65,5 miliónu korun.