USA v Radě bezpečnosti navrhly nové sankce na omezení exportu z KLDR

Spojené státy v pátek předložily Radě bezpečnosti návrh na uvalení sankcí na Severní Koreu. Pokud by byly schváleny, přišla by KLDR o zhruba miliardu dolarů (22 miliardy korun) z příjmů z vývozu uhlí, železné rudy, olova a mořských plodů, informovaly agentury AP a AFP s odvoláním na diplomatické zdroje. O nových sankcích by mohla Rada bezpečnosti hlasovat už v sobotu.