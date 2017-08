Brit se o víkendu vložil do sporu Scaramucciho a odvolaného personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse, jejž Scaramucci v médiích urážel a nařkl z toho, že stál za úniky informací z Bílého domu.

Pod Priebusovou identitou v reakci na jeden ze Scaramucciho tweetů soka obvinil z „udivujícího pokrytectví“ a prohlásil, že Priebusův nástupce John Kelly „odvede dobrou práci“. Scaramucci v reakci vyzval Priebuse, aby se omluvil, neboť „všichni víme, co jste udělal“. Dva dny nato byl na Kellyho nátlak propuštěn.

Napálit se nechal i Trumpův bezpečnostní poradce Tom Bossert, jemuž Brit napsal z Kushnerovy úřední e-mailové adresy. „Tome, ke konci srpna pořádáme takový večírek. Bylo by skvělé, kdybyste dorazil, slibuji, že jídlo bude přinejmenším srovnatelně kvalitní jako to, co jsme jedli v Iráku. Bude to úžasný večer,“ napsal falešný Kushner v narážce na dubnovou návštěvu Trumpových poradců u iráckého vedení. Bossert odvětil, že „takovou nabídku nemůže odmítnout.“