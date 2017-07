Severní Korea uvedla, že raketa letěla 47 minut a 12 sekund a urazila vzdálenost 998 kilometrů. Test prý sledoval i severokorejský vůdce Kim Čong-un. Ten podle státní agentury KCNA prohlásil, že test demonstroval schopnost KLDR provést kdykoliv překvapivý raketový útok v jakémkoliv místě a prokázal, že celé území USA je na dostřel severokorejských raket.

„Bezohledná a nebezpečná akce”

Podle expertů by severokorejská raketa mohla zasáhnout Los Angeles i další velká města ve Spojených státech. Americké a jihokorejské ozbrojené síly v reakci na páteční test KLDR uskutečnily společné raketové cvičení, napsala agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump považuje test severokorejské rakety za „bezohlednou a nebezpečnou“ akci. Prohlásil, že Spojené státy podniknou veškeré kroky k zajištění své bezpečnosti a k ochraně spojenců v regionu.

Podle expertů by účelem testu mohla být zkouška návratu do atmosféry části rakety schopné nést jadernou hlavici, což by byl pro KLDR další milník.

Trump opakovaně varoval, že to nenechá dojít tak daleko, aby Kim Čong-un jaderné zbraně, které by mohly zasáhnout Spojené státy nebo jejich spojence, získal. Nevyloučil přitom ani vojenské řešení.

USA apelují na Čínu a Rusko

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson vyzval Čínu a Rusko k větší snaze o zastavení rostoucí hrozby, kterou rakety KLDR představují pro světovou stabilitu. Čína a Rusko mají podle Tillersona za rostoucí hrozbu ze strany KLDR „zvláštní zodpovědnost“.

První úspěšnou zkoušku mezikontinentální balistické rakety oznámil Pchjongjang na začátku července. Čína v sobotu vyzvala Severní Koreu, aby respektovala rezoluce Rady bezpečnosti OSN a zastavila všechny aktivity, které by mohly zvýšit napětí na korejském poloostrově.