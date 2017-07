Rodiče „vlčích dětí“ z Klatovska se vyhnou postihu za to, že dva nejstarší syny ve věku 11 a 13 let neposílali do školy. Policie odložila trestní oznámení, které na manžele podaly sociální pracovnice. Podle zjištění Práva vyšetřovatelé... Celý článek Rodiče „vlčích dětí“ nebudou stíháni, chlapci mají vědomosti i bez školy»