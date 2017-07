„Senátor a jeho rodina spolu s pečovatelským týmem kliniky Mayo zvažují další léčebné možnosti. Součástí těchto léčebných možností může být kombinace chemoterapie a ozařování," uvedla klinika s tím, že válečný veterán a 80letý senátor se z chirurgického zákroku zotavuje neuvěřitelně dobře a že jeho zdravotní stav je jinak výborný.

"Zpráva o otcově nemoci zasáhla každého člena rodiny McCainů," sdělila na Twitteru senátorova dcera Meghan. "Moje babička, matka, bratři, sestra a já jsme byli šokováni a nyní trpíme úzkostí z toho, co přijde," dodala.

Glioblastom je označován za nejagresivnější typ mozkových nádorů. Wikipedie uvádí, že pacienti s touto diagnózou umírají v průměru do třech měsíců a pokud jsou optimálně léčeni, pak v průměru jeden rok.

Podobně jako Trump se vyjádřil i bývalý demokratický prezident Barack Obama. Ten senátora označil za amerického hrdinu a jednoho z nejstatečnějších bojovníků, jaké kdy poznal. "Rakovina neví, proti komu stojí. Dej jí co proto, Johne," uvedl Obama.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John.