Gentiloni uvedl, že návrh zákona je správný, ale že pro jeho schválení v Senátu nyní není čas, takže záležitost se odsouvá nejdříve na podzim. Ačkoli za důvody zpoždění označil problémy se senátními termíny, média připomněla, že premiér zatím nemá v této věci dostatečnou politickou podporu. Itálie se totiž v současné době potýká s přílivem přistěhovalců, kteří se do Evropy snaží dostat přes Středozemní moře.

Zmíněný návrh počítá s tím, že Itálie udělí občanství dětem přistěhovalců, které se narodí na italském území. Na občanství budou mít nárok i děti migrantů, kterým bylo při příchodu do Itálie méně než 12 let a které následně nejméně pět let navštěvovaly vzdělávací instituce.

Loni získalo občanství 200 tisíc lidí

Vládě a zákonodárcům trvalo několik let, než se jim kontroverzní návrh zákona Ius soli, tedy právo místa, podařilo dostat do Senátu. Zde se ale stal obětí dodatků, jejichž cílem bylo schvalování zastavit.

V současné době je pro přistěhovalce obtížné získat italské občanství bez italských rodičů. I tak ale podle BBC počet naturalizovaných Italů stoupá, v loňském roce občanství obdrželo 201 501 lidí.