Tchaj-wan se od pevninské Číny oddělil v roce 1949, kdy se po vítězství komunistů v občanské válce v kontinentální Číně stal útočištěm antikomunistických čínských nacionalistů. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud by ostrov vyhlásil samostatnost.

Hlavička zprávy Bílého domu ze soboty uvádí Si Ťin-pchinga chybně jako "prezidenta Čínské republiky". Správně mělo být uvedeno, že je "prezidentem Čínské lidové republiky".

Mluvčí čínské diplomacie Keng Šuang v pondělí prohlásil, že Čína požádala USA o vysvětlení a Washington to označil za technickou chybu. Spojené státy se omluvily a chybu opravily, dodal Keng.

Podle agentury AP je zmíněná chyba zvlášť citlivá kvůli nedávným Trumpovým krokům vůči Tchaj-wanu, které vyvolaly rozhořčení Pekingu. Trump po svém zvolení přijal v prosinci blahopřejný telefonát od tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen a po nástupu do funkce dal najevo, že se necítí vázán politikou jedné Číny.

