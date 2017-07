Beavis-Smithová si užívala konec dovolené se svým přítelem a rodiči v resortu poblíž Rudého moře, když ji v baru napadl jiný host hotelu, který je podle Daily Mailu občanem České republiky.

Incidentu přitom předcházelo nedorozumění. Čechova partnerka nabídla Angličance v all-inclusive baru drink, což jejího pobouřilo přítele tak, že jí sklenici plnou rumu s kolou rozbil o tvář.

„Vyváděl kvůli hlouposti. Byla jsem v baru v hotelové lobby, kde si ten pár objednával drinky, ale mně personál řekl, že už zavírají. Žena vedle mě u stolu měla tři koktejly, tak mi jeden darovala. Ale s tím nesouhlasil její přítel a začal se hádat,” popsala incident žena.

„Řekla jsem mu, že to není žádný problém, a drink jsem mu vrátila,” dodala. Čech si od ní pití vzal, ale vzápětí ji s ním udeřil, až jí ho rozdrtil o obličej.

Hotel jí ještě naúčtoval tisíce za úklid

Dívka byla následně odvezena do soukromé nemocnice, kde jí zranění ošetřili. Náklady na léčbu se vyšplhaly v přepočtu téměř ke 40 tisícům korun.

Tamější policie se rozhodla věc rozřešit smírem. Nabídla dívce, že když obvinění vůči Čechovi stáhne, on zaplatí náklady na její léčbu. S tím původně souhlasila, jenže když ho pak spatřila v hotelu, jak se usmívá, rozmyslela si to a šla opět na stanici. Měla totiž pocit, že to není spravedlivé.

„Nevěřila jsem, že tam pořád je,” upřesnila. Policisté se ale zřejmě případem nechtěli zabývat a mladé ženě poradili, ať to řeší až po návratu do vlasti s místní policií. Byla to špatná rada.

Dívku ještě překvapilo, že jí hotel naúčtoval 155 liber (v přepočtu 4600 korun) za úklid hotelové lobby, která byla po incidentu od krve. To ale odmítla zaplatit.

Dodnes trpí panickými záchvaty



Napadená dívka měl velké štěstí. Sklenice jí sice způsobila ošklivou ránu na levé tváři, kdyby ale útočník mířil výš nebo více doleva, mohla oslepnout. Kdyby ji naopak trefil do krku, mohla i zemřít. Útok pro ni měl ale další a hlubší následky než jen jizvu. Mladá žena ještě teď, měsíc po útoku, trpí panickými záchvaty.

Dívka se rozhodla svůj příběh zveřejnit jako varování pro ostatní. Zůstala jí zhruba šesticentimetrová jizva, kvůli které už nemůže nosit vlasy vyčesané, jak měla ráda, ale musí si je naopak nechávat spuštěné do obličeje.