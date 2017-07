„Jsem vinen,“ řekl někdejší šéf bezpečnosti Mezistátního loterijního sdružení, jenž měl přístup k počítačovému generátoru náhodných čísel.

Tipton instaloval do loterijních počítačů tzv. rootkity – programy kryjící zákeřné viry. Ty mu umožňovaly zjištění výherních čísel v předstihu, takže pak stačilo najít správný los.

Eddie Tipton pleads guilty to charges in Iowa for rigging state lotteries across the United States. https://t.co/S2ht5VjzaU