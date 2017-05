Důvodem ke zvýšení hrozby jsou obavy, že sebevražedný útočník, který v pondělí zaútočil na koncertě Ariany Grande v manchesterské multifuknční aréně, měl komplice, kteří mohou připravovat další útoky.

Mayová se tak vyjádřila po úterním dalším zasedání vládního výboru COBRA, který se zabývá mimořádnými situacemi. Britské ministerstvo obrany podle Mayové schválilo žádost policie o vojenskou pomoc. Hrozba je prý „bezprostřední”.

Podle Mayové bude armáda pomáhat zajišťovat bezpečnost na velkých akcích, jako jsou fotbalová utkání či hudební koncerty. Vojáci budou působit pod velením policie v rámci operace Tempora.

Británie zažívá nejvyšší stupeň pohotovosti již potřetí za 11 let, kdy škála teroristického ohrožení existuje. Poprvé to bylo v roce 2006, kdy byl zmařen útok v letadle pomocí tekutých chemikálií. Podruhé to bylo v roce 2007, kdy přišel pokus o atentát v londýnském nočním klubu a kdy došlo k útoku na letišti v Glasgow.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Místo činu v Manchesteru v úterý ráno

Pondělní útok atentátníka si vyžádal životy 22 lidí, desítky lidí utrpěly zranění.

Policie uvedla, že pachatelem je 22letý Salman Abedi. Podle médií se jedná o syna libyjských uprchlíků, ale narozeného již ve Velké Británii. Abedi zabil 22 lidí, většinou teenagerů. [celá zpráva]