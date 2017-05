Rodinní příslušníci obětí útoku ze San Bernardina z roku 2015 tvrdí, že internetoví giganti „vědomě“ připustili „růst“ IS, který by bez nekontrolované informační kampaně na webu nebyl myslitelný. S pomocí Twitteru, YouTube i Facebooku podle nich IS nabírá další členy a šíří své toxické a vražedné poselství.

Útok v San Bernardinu spáchali v roce 2015 manželé, Američan Syed Rizwan Farook a Pákistánka Tashfeen Maliková, kteří byli zastřeleni policisty. [celá zpráva] Příbuzní obětí tvrdí, že teroristé užívali sociální sítě ke kontaktům a čerpali z nich ideologickou motivaci.

Advokát: Mají z toho zisky



S podobnou argumentací vystoupili pozůstalí po 49 obětech střelby Omara Mateena v gay klubu Pulse v Orlandu na Floridě loni v červnu. [celá zpráva] „Sociální sítě vytrvale umožňují teroristům komunikaci, a ještě z toho mají zisk,“ tvrdí advokát Keith Altman.

Dosud sociální sítě spoléhaly na zákon o nezbytné komunikační slušnosti, podle nějž „žádný poskytovatel interaktivní počítačové služby nebude považován za autora a zdroj informací šířených po jeho síti dalším uživatelem“.

Nyní ale právníci tvrdí, že Facebook umožňuje šifrovacími algoritmy skrývat citlivá poselství, což je v rozporu se zmíněným zákonem, vztahujícím se pouze na otevřené formy komunikace.

Vedení Facebooku ovšem zdůraznilo, že neposkytuje prostor žádné teroristické aktivitě. Google tvrdí, že ve spolupráci s dalšími firmami plánuje kroky směrem k zablokování poselství s teroristickým obsahem.