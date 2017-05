Křesťanskodemokratické unii (CDU) první odhad výsledků přisoudil 34,5 procenta, zatímco sociální demokracii (SPD), která byla dlouho favoritem voleb, 30,5 procenta.

Podle prognózy posílila FDP, měla by se dostat do zemského parlamentu v Düsseldorfu s 12 procenty. Výrazný úspěch zaznamenala protiimigrační pravicová Alternativa pro Německo (AfD), která se poprvé dostala do zemského parlamentu této spolkové země, měla by získat 7,5 procenta. Zelení podle prognózy získala šest procent a do zemského parlamentu se dostane také.

Na hranici vstupu do zemského parlamentu je Levice s pěti procenty, ze sněmu vypadnou Piráti s 1,2 procenta.

Volby v této nejlidnatější spolkové zemi, která má téměř 18 miliónů obyvatel, byly ostře sledované. Je totiž posledním klíčovým testem před parlamentními volbami v září.

Výsledek je pro sociální demokraty debaklem. Letošní zemské volby prohrávají s CDU už 0:3, což nepřidává jejich vyhlídkám na úspěch v podzimních parlamentních volbách. V celoněmeckých průzkumech za konzervativní unií CDU/CSU zaostávají o deset procentních bodů.