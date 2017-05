Nový šátek je lehký, pohodlný a prodyšný. Firma při jeho vývoji spolupracovala s muslimskými atletkami, mimo jiné se vzpěračkou Amnou Al Haddadovou ze Spojených arabských emirátů, její krajankou, krasobruslařkou Zahrou Lariovou či egyptskou triatlonistkou Manal Rostomovou.

Řada sportovních asociací však nošení hidžábů při závodech zakazuje. Jednou z nich byla až dosud i Mezinárodní basketbalová federace (FIBA). Podle jejích zástupců to bylo z bezpečnostních důvodů, aby o šátek nezavadila některá z protihráček a nezranila se.

Ve čtvrtek však federace oznámila průlomové rozhodnutí, které po dvaceti letech zákaz nošení hidžábů, turbanů či burek ruší. Basketbalistky tak budou moct z náboženských důvodů nosit pokrývky hlavy podle nového pravidla, které vstoupí v platnost 1. října letošního roku.

„Nové pravidlo vychází z toho, že tradiční dress cody v některých zemích vyžadovaly zakrytí hlavy či celého těla, což bylo neslučitelné s předchozím pravidlem FIBA,” uvádí se v jejím prohlášení.

Inspirace pro mladé



Své zkušenosti s dosavadním zákazem má i sedmadvacetiletá Asma Elbadawiová. Ta hraje basket za Bradford Cobras v severní Anglii. V hidžábu se ale zatím může účastnit jen nižších soutěží, elitní ligové a mezinárodní zápasy jsou jí zapovězeny kvůli zatím stále platnému zákazu FIBA.

Oděvy žen v muslimských zemích

FOTO: Novinky

„Pokud vytvoříme něco odlišného, pak mohou i mladé dívky aspirovat na to být jiné, sportovat, dělat v životě to, co chtějí,“ sdělila Elbadawiová. Podle některých islámských konzervativců by totiž ženy neměly sportovat vůbec.

Společnost Nike ale není první, která přichází s takovýmto výrobkem. Třeba značka Modestly Active uvedla na trh sportovní hidžáb už v roce 2011 a o rok později se v něm objevily sportovkyně na olympijských hrách v Londýně.