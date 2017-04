Policisté, kteří loni v létě zasahovali proti Michelle Sudků poté, co se pokusila uškrtit zákaznici kavárny, a poté na psychiatrii na to neupozornili, měli původně u Obvodního soudu pro Prahu 1 dostat podmíněné tresty. Sdělila to mluvčí... Celý článek Policisté, kteří pochybili v případu vražedkyně ze Smíchova, měli původně dostat podmínky»