Naposledy ve čtvrtek vzlétly kanadské stíhačky CF-18. Dva ruské TU-95 Bear se blížily kanadskému vzdušnému prostoru u Aljašky ze západu kolem sedmé hodiny večer místního času, upřesnil server Torontosun.com.

Tyto bombardéry, které jsou schopné nést jaderné zbraně, zaregistrovaly také americké stíhačky F-22, uvedla Jennifer Stadnyková z tiskového odboru amerického ministerstva obrany. Bombardéry podle ní nepřekročily hranice kanadského ani amerického vzdušného prostoru a před návratem na základnu jednaly „profesionálně a bezpečně“. K podobnému incidentu došlo v prosinci 2014.

Jsou stále tady

Přítomnost ruských bombardérů zaznamenaly průzkumné letouny americké armády E-3 také v pondělí a úterý minulý týden. Nejblíže se dostaly asi 67 kilometrů od pobřeží Aljašky.

Americká armáda začátkem týdne incident bagatelizovala s tím, že nešlo o „nic výjimečného“. Poté ale dodala, že tak vysokou aktivitu ruského letectva v oblasti nepozorovala od července 2015.

Ale republikánský kongresman Adam Kinzinger řekl CNN, že se Rusové „snaží ukázat zuby“ tím, že létají tak blízko amerického pobřeží a upozornil na narůstající napětí mezi oběma zeměmi.

„Byla to snaha Ruska ukázat, že jsou stále tady,“ řekl Kinzinger. „Byl to pokus dostat se co nejblíž hranic, aby viděli, jak budeme reagovat,“ dodal.