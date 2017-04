Británie poprvé vyráběla elektřinu zcela bez uhlí

Británie poprvé od začátku průmyslové revoluce po celý jeden den vyráběla elektrickou energii bez využití uhlí, uvedl britský provozovatel elektrárenské sítě National Grid. Podíl britských uhelných elektráren na dodávkách do sítě podle něj ve čtvrtek kolem 23:00 SELČ klesl na nulu a zůstal na ní až do páteční půlnoci, píše list Financial Times.