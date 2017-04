Čína vypustila první zásobovací kosmickou loď

Čína vyslala ve čtvrtek do kosmu poprvé svou vlastní zásobovací loď Tchien-čou 1, s níž se pokusí zakotvit u své vesmírné laboratoře. Jedná se o další krok ve snaze Číny zřídit do roku 2022 vlastní trvale obydlenou orbitální stanici. Podle agentury Nová Čína je to klíčový krok pro její vybudování.