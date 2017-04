Po hlasování, v němž mohli v minulých dnech odevzdat hlas Turci žijící v zahraničí, se v neděli od rána konal plebiscit i v samotném Turecku. Hlasovací místnosti se uzavřely odpoledne.

Průběžné výsledky nahrávají zastáncům změn, turecká opozice však sčítání zpochybňuje. Kritizovala národní volební komisi, že povolila sčítat i hlasy na lístcích bez razítka. V předchozích volbách byly takové hlasovací lístky považovány za neplatné.

„Volební komise svým rozhodnutím dovolila podvody v referendu,” řekl místopředseda opoziční levicové Lidové republikánské strany (CHP) Bülent Tezcan novinářům v ankarském sídle strany.

Turecká nejvyšší volební komise v neděli oznámila, že bude možné sčítat i hlasy na lístcích bez oficiálního razítka. Na svých stránkách komise uvedla, že hlasy budou považované za neplatné pouze tehdy, když se prokáže, že byly vhozené do urny podvodně.

Prezidentem až do roku 2029



V hlasování, jehož se mohlo zúčastnit až 55 miliónů lidí, Turci rozhodovali o možném o přechodu z parlamentního na prezidentský systém.

Navržená ústava dává hlavě státu mimo jiné právo vydávat dekrety, jmenovat členy vlády, vybírat část soudců nebo rozpustit parlament.

Podle změn také bude moci prezident zůstat členem své strany, což by znamenalo, že by se současný prezident Recep Tayyip Erdogan, který změny podporuje, mohl vrátit do proislámské Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), kterou spoluzakládal.

Erdogan je prezidentem od roku 2014, do té doby byl od roku 2003 předsedou vlády.

Žena v přístavním městě Izmiru odevzdává svůj hlas v tureckém referendu

FOTO: Osman Orsal, Reuters

Návrh změn také předpokládá, že se příští parlamentní a prezidentské volby budou konat v roce 2019. Prezidentský mandát bude pětiletý a ucházet se o něj bude možné maximálně dvakrát. Erdogan by se tak mohl udržet ve funkci až do roku 2029.

Erdogan v kampani sliboval, že změna Turecku zajistí lepší bezpečnost a stabilitu. Nový systém se má podobat politickému uspořádání ve Francii nebo v USA.

Podle odpůrců ale reforma soustředí příliš mnoho pravomocí do rukou prezidenta a omezí kontrolní mechanismy.