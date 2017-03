Soukromý vrtulník typ Sikorsky S-76, který patří průmyslové skupině Eczacibaşi Holding odletěl z Atatürkova letiště v 09:16 SEČ. Na palubě měl být podle serveru Daily Sabah jeden z šéfů společnosti a čtyři ruští hosté.

Část stroje se po dopadu vzňala.

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Vrtulník podle svědků narazil do televizní věže kvůli špatné viditelnosti a pak dopadl na nedalekou dálnici E-5, která spojuje Büyükçekmece s centrem Istanbulu.

5 people dead after helicopter crashed 5 minutes after taking off from #Istanbul Ataturk airport, #Turkey. pic.twitter.com/itKWNWueUh