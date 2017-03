Trumpem podporovaný návrh ruší povinné zdravotní pojištění zavedené vládou Baracka Obamy a státní dotace vyměřené podle příjmu nahrazuje daňovými úlevami vyměřenými podle věku.

Tímto krokem se Američanům otevírá možnost více využívat služeb nestátních pojišťoven. Zachována má být naopak povinnost pojišťoven poskytovat služby i novým klientům, kteří už dřív trpěli nějakým onemocněním.

Z takzvané Obamacare by podle představ republikánů mělo zůstat v platnosti také ustanovení, které umožňuje, aby mladí lidé do 26 let byli pojištěni spolu se svými rodiči.

Návrh předložený skupinou republikánských kongresmanů podpořil výbor poměrem 23 ku 16 hlasům.