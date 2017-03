Kancléřka Angela Merkelová a její ministři se podle listu předloni 12. září v podvečer na telefonické konferenci dohodli, že druhý den do 18 hodin vyšlou tisíce policistů na hranice, aby posílali zpět migranty, kteří nemají dokumenty pro vstup do SRN, a to i v případě žádosti o azyl.

Politici se však zřejmě lekli vlastní odvahy. „Uskutečnění tohoto plánu zastavili několik hodin předtím, než opatření nabylo 13. září účinnosti – poté, co několik činitelů na mimořádném jednání vyjádřilo z utěsnění hranic obavy,“ podotkl Die Welt s odvoláním na knihu publicisty Robina Alexandra, která vyjde v polovině března.

Báli se práva i nepopulárních záběrů



S odvoláním na několik nejmenovaných vysoce postavených představitelů zasvěcených do záležitosti Alexander upozornil, že ministři nechtěli převzít odpovědnost za rozhodnutí, jež by mohlo odporovat německé a evropské legislativě.

„Lekala je i možnost, že se objeví nepopulární záběry policistů, jak brání ženám a dětem ve vstupu,“ dodal.

Ministr vnitra Thomas de Maiziere pak opustil poradu a volal Merkelové. Kancléřka se nijak nerozhodla, žádala však po ministrech příslib, že uzavření hranic nebude moci být soudně napadnuto a že se neobjeví „žádné veřejně obtížně únosné záběry“.

Opatrnost vyústila do změny nařízení pro policii, která de facto umožnila všem běžencům vstoupit do země.

Byl by to obrat



Pokud by Berlín zmíněný plán uskutečnil, masy migrantů mířících na podzim 2015 do SRN by zřejmě uvízly někde na cestě, protože jednotlivé země tzv. balkánské trasy uzavíraly hranice.

„Šlo by rovněž o ostrý obrat v postoji kancléřky, která krátce předtím prakticky otevřela hranice pro migranty uvízlé v Maďarsku, přičemž se odvolávala na humanitární důvody,“ uzavřel Die Welt s tím, že v posledním čtvrtletí roku 2015 vstoupilo do SRN přes půl miliónu lidí.