Kulturní instituce, která dostává na své působení nemalé dotace ze státního rozpočtu, obhajuje video tím, že se jedná o umělecké dílo, které zařadila do kategorie „Osvěta“.

„Matice slovenská se v díle snažila poskytnout jiný pohled na tyto události,“ řekl předseda Matice slovenské Marián Tkáč, který připustil, že na videu nepracoval žádný historik.

Dokument s názvem Bez 14. března 1939 (datum vzniku Slovenského štátu – pozn. red.) spekuluje nad otázkou, co by se stalo, pokud by se Slováci vzepřeli Hitlerovi a Slovenský štát by nevznikl.

„Beneš by seděl v teploučkém Londýně, Tiso by zůstal farářem v Bánovcích, Husák by asi uprchl do Moskvy. Ale co národ, naši dědové a babičky? A jaký by byl osud Židů?“ klade si otázky video.

Komentář tvrdí, že Slovensko by si bez samostatnosti rozebrali Maďaři z jihu, Poláci ze severu a Češi ze západu. Autoři filmu rovněž tvrdí, že bez Slovenského štátu by nebylo ani Slovenského národního povstání (SNP).

Pobouření historici

Ředitel Muzea SNP Stanislav Mičev označil film za dezinterpretaci dějin. „Je to holý nesmysl povídat o tom, co by se stalo kdyby. Řešit tímto způsobem dějiny je nepřípustné,“ řekl Mičev.

Historik upozornil, že Slovenský štát deportoval 70 tisíc Židů do koncentračních táborů a za každého Žida zaplatil Němcům 500 říšských marek.

Mičev považuje teze zveřejněné ve filmu za „hlouposti“, které napomáhají extremistům. Vedení Matice slovenské by se podle něj mělo zamyslet, jakou cestou chce pokračovat.

Podle historika Dušana Kováče je dokument postaven na spekulacích, které nemají se seriózní historiografií nic společného. K tezi, že bez Slovenského štátu by nebylo ani SNP, Kováč řekl, že je to „opravdu perlička”. „Tento dokument chce poučovat, ale on vlastně baví,“ dodal historik.

Dokument Matice slovenské odsoudilo rovněž slovenské ministerstvo kultury.

„Nevhodně relativizuje odpovědnost Slovenského štátu za osud slovenských Židů. Absurdně navozuje dojem, že SNP by nebylo, pokud by nevznikl Slovenský štát,“ konstatoval mluvčí resortu Jozef Bednár.

Ministerstvo kultury přitom v roce 2015 udělilo Matici slovenské dotaci ve výši 1,5 miliónu eur (40,5 miliónu korun). Mluvčí tvrdí, že zmíněné video nebylo vyrobeno za peníze pocházející z této dotace.