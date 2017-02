Auto projíždělo v neděli ráno čtvrtí na jihovýchodě Londýna. U autobusové garáže náhle řidič ztratil kontrolu nad vozidlem, jež vrazilo do skupiny chodců, než narazilo do zdi. Jeden ze svědků uvedl: „Auto narazilo do dvou sloupků u vjezdu a skončilo na zdi garáže.“

Bystander told me driver had beef w/ carwash staff, went and got his car, and... @BBCBreaking @peterjukes Bystanders also told me '3 dead' pic.twitter.com/XrJJysyreY — Tim Gluckman (@TimGluckman) 26. února 2017

„Policie byla zavolána v neděli 26. února kolem 8:20. Bylo jí oznámeno, že auto narazilo do zdi a skupiny chodců na Bromley Road v Bellinghamu,“ uvedl mluvčí londýnské policie.

Zraněni byli čtyři muži a jedna žena ve věku 25 až 46 let. V kritickém stavu jsou 35letá žena a muži ve věku 36 a 46 let. Záchranáři na místě ošetřovali zranění hlavy, hrudi a nohou.

No suggestion incident in which car hit pedestrians in south-east London was terrorism related, @metpoliceuk say https://t.co/8s44dMe1lM pic.twitter.com/9rh9TSvSg0 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 26. února 2017

„Na místě bylo ošetřeno pět lidí. Všichni byli převezeni do nemocnice,” uvedl mluvčí policie. Podle listu Standard jsou mezi zraněnými dva zaměstnanci ruční myčky.

Řidič auta byl na místě nehody zadržen kvůli podezření z nebezpečné jízdy. „Byl zadržen i kvůli podezření, že řídil opilý,” dodal mluvčí s tím, že ho zajistil policista mimo službu.

I řidič byl při nehodě zraněn a musel být s úrazem hlavy převezen do nemocnice.

Dva řidiči najeli do lidí už v sobotu, o nehody nešlo



Zatímco u výše popsaného případu mělo jít podle svědků o jasnou nehodu, když řidič ztratil kontrolu nad vozidlem, u dalších dvou víkendových událostí tomu tak nebylo.

Jednoho mrtvého a dva zraněné si v sobotu vyžádal útok psychicky narušeného jedince v německém městě Heidelberg. Řidič německé národnosti tam najel okolo 16:00 do lidí ve vypůjčeném autě na Bismarckově náměstí, jednom z největších ve městě. [celá zpráva] Okamžitě se vyrojily spekulace o teroristickém útoku, policie opakovaně ujišťuje, že tomu nic nenasvědčuje. Útočníkem byl podle opakovaného ujištění vyšetřovatelů pětatřicetiletý Němec. "Němec bez migračního pozadí," napsala na Twitteru mannheimská policie.

BEZ KOMENTÁŘE: Řidič najel v Německu do skupiny lidí

Dalším případem se museli policisté zabývat jen o pár hodin později v americkém New Orleans, kde při masopustním průvodu najel muž s autem také do davu lidí. Televize CNN informovala, že zraněných je nejméně 21, z toho pět osob je zraněno vážně. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Útok pickupem v New Orleans

