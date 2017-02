Súdánský prezident Umar Bašír nařídil propustit třiapadesátiletého českého občana Petra Jaška, který byl v zemi odsouzen na 24 let za špionáž a podněcování nenávisti. V neděli to podle AFP oznámil súdánský ministr zahraničí Ibrahím Ghandúr... Celý článek Súdán propustil Čecha odsouzeného na 24 let. Vrátí se se Zaorálkem »