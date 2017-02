„Na rozdíl od Spojených států a Evropy, kde hlavním problémem spojeným s drogami je jejich zneužívání, v Brazílii je největším problémem moc, kterou mají překupníci drog nad chudými komunitami,” řekl Barroso s tím, že legalizace marihuany je pouhou otázkou času. „Buď to uděláme teď, nebo budeme v budoucnu za tisíce vězňů platit miliardy,” dodal.

Barrosův pohled podle agentury AP svědčí o rostoucích obavách Brazilců z násilí ve věznicích a slumech. Začátkem roku příslušníci jednoho drogového gangu ve věznici Manaus uřízli hlavu desítkám svých rivalů. Vězeňské vzpoury se následně rozšířily po celé Brazílii. Násilí gangů v jihovýchodním státě Espirito Santo si tento týden vyžádalo více než 120 životů. Vysokému počtu úmrtí podle agentury Reuters pomohla i stávka policistů.

Prvním krokem v boji proti tomuto násilí by podle Barrosa mohla být postupná legalizace pěstování, prodeje a konzumace marihuany, podobně jako to udělal sousední Uruguay. „Pokud to bude fungovat, můžeme se snadno posunout k legalizaci kokainu ... Jestli chceme snížit moc překupníků drog, musíme zvažovat legalizaci kokainu,” řekl Barroso.

Policie zatkla muže podezřelého z krádeže motocyklu v brazilském městě Cariacica.

FOTO: Paulo Whitaker, Reuters

Uruguay v roce 2013 jako první země na světě legalizovala marihuanu. Držení kokainu je ale v drtivé většině zemí světa trestné. Názory expertů na to, zda legalizovat kokain, jakožto jednu z nejnávykovějších drog, se různí.

Barroso je jedním ze tří z 11 soudců nejvyššího soudu, jež nedávno hlasovali pro dekriminalizaci marihuany. Naopak počet brazilských konzervativních evangelických politiků, kteří chtějí zpřísnit drogové zákony, roste.

Brazílie je podle OSN druhým největším konzumentem kokainu na světě, a to hned po Spojených státech. Počet vězňů v brazilských věznicích od roku 2006 vzrostl o 55 procent. Podle Reuters to souvisí s kontroverzním zákonem, jenž soudcům dává výsadní právo rozhodnout, zda je někdo dealer drog nebo jen konzument. Jeden ze čtyř odsouzenců v brazilských věznicích si odpykává trest za obchodování s drogami.