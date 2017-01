„Dnes, na Nový rok, vás všechny vyzývám, abyste se ke mně připojili se společným novoročním předsevzetí: Dejme míru přednost před vším ostatním!“ uvedl Guterres a vyzval, aby občané, vlády i světoví lídři učinili rok 2017 rokem úsilí o překonání neshod.

„Mír musí být naším cílem i rádcem,“ uvedl někdejší portugalský premiér.

Ve válkách, kterými trpí civilní obyvatelstvo, není podle Guterrese vítězů a poraženými jsou všichni. Konflikty podle něj přinášejí také obrovské hospodářské ztráty a „přiživují nedůvěru a strach, které mohou přetrvat po generace“.

„Ať se rok 2017 stane rokem míru,“ zakončil Guterres novoroční poselství.

Devátý generální tajemník OSN stál od října 1995 do prosince 2001 v čele portugalské vlády. V červnu 2005 se stal Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR) a tuto funkci zastával až do prosince 2015. Migraci by se chtěl věnovat také ve funkci generálního tajemníka OSN, kterou dnes přebírá.