Začaly volby. Češi vybírají nové vedení krajů a třetinu senátorů

14:00 - Začaly krajské volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. V pátek mohou lidé hlasovat do 22 hodin, v sobotu budou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin.

Průměrný věk kandidátů je 48 let. Nejstaršímu je 91 let a je také nejstarším v dosavadní historii krajských voleb. Bez politické příslušnosti je 37 % kandidátů. O přízeň voličů se uchází dohromady 85 subjektů na celkem 215 kandidátních listinách.

Poslední možností pro lidi v karanténě, jak se voleb účastnit, je, aby volební komise dorazila přímo k nim domů. Požádat o to museli do čtvrteční dvacáté hodiny.

Hlasování do přenosných uren pro voliče s nemocí covid-19 v karanténě mohou krajské úřady v sobotu prodloužit v případě zvýšeného zájmu až do 17:00. To by mohlo prodloužit i zpracování a zveřejnění výsledků voleb, uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Eva Krumpová.