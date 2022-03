Svoboda: Mezi trestním stíháním mě a Babiše je velký rozdíl

Karty jsou pochopitelně v rukou voličů. Musíme je teď ve volební kampani přesvědčit o tom, že uděláme všechno pro to, abychom se dostali k možnosti řídit hlavní město.

Vyhrát tak, aby to procentuálně nešlo.

STAN i Piráti jsou akceptovatelní. Důležitý prvek by byl, abychom měli v koalici významnou většinu.

S funkcí primátora mám už svoji životní zkušenost. Nemusel bych si to zkoušet (Svoboda post zastával v letech 2010 až 2013 – pozn.red.). Jsem přesvědčen o tom, že primátor je skutečně velmi profesionální věc. A že je potřeba, aby ji dělal někdo, kdo o Praze něco ví, a o mechanismech, kterými funguje. Zatím ve stranách, o kterých hovoříte, nikoho (takového) nevidím.

Nejsem přesvědčen o tom, že je to primátor, který by byl schopen funkci zastávat. Není to o tom chodit na večírky, nechat se fotit a pronášet velké mezistátní řeči, nýbrž o tom, že musíte Praze rozumět a dennodenně pro nic pracovat.