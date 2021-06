Volby by těsně vyhrála koalice Pirátů a STAN, ANO až třetí

Podle volebního modelu Kantar pro ČT by se vítězem voleb stala koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent. Koalice Spolu by měla 23,5 a hnutí ANO 21,5 procenta. SPD by dostala 12,5 a hnutí Přísaha 6 procent hlasů.