Hlasy ve volbách se poprvé přepočtou podle nových pravidel

Mandáty se ale obvykle nerozdělí všechny. Podle odborníka na volební právo, politologa Tomáše Lebedy, bude počet nerozdělených mandátů tím větší, čím víc stran se do Sněmovny dostane. Může to být třicet i víc mandátů. Ty hlasy a mandáty, které zbydou, se převedou do druhého skrutinia, které proběhne na celostátní úrovni, protože každé straně se tam nasčítají zbytky ze všech 14 krajů. A provede se nový přepočet, obdobný jako v krajích.

I přes složitější výpočet mandátů by se na výsledky dlouho čekat nemělo. Na rozdíl od 90. let, kdy byla také dvě skrutinia a do toho druhého dodávaly jména strany, tentokrát budou do druhého skrutinia postupovat automaticky kandidáti těch stran, které budou mít největší zbytek nerozdělených hlasů a mandátů. „Kdy budou známy výsledky jmenovitě, neodhadneme. Mohou být známy poté, co bude sečteno 100 procent okrsků. Pokud se některý nezadrhne, předpokládám, že by to nemělo být déle než v minulých volbách, tedy v sobotu večer,“ řekl mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.