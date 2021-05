ANO dál padá

Vítězem voleb by se v dubnu podle šetření společnosti Median stala koalice Pirátů a STAN se ziskem 27,5 procenta. Hnutí ANO by mělo 21 procent a koalice Spolu 17 procent. SPD průzkum přisoudil podporu 11,5 procenta. Ve Sněmovně by zasedli i zástupci ČSSD se ziskem 6,5 procenta a komunisté, kteří by získali šest procent hlasů.