ANO by skončilo třetí, ČSSD mimo Sněmovnu až za Přísahou

Volby do Sněmovny by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN s 27 procenty hlasů. Následovala by koalice Spolu (tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s 20,7 procenta hlasů a za ní by skončilo vládní hnutí ANO s 19,4 procenta hlasů. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostaly SPD se 13 procenty hlasů a KSČM s 6,2 procenta. ČSSD by skončila mimo Sněmovnu se ziskem 3,6 procenta.