Volby by vyhrálo ANO. Uspěla by i Přísaha, ČSSD znovu mimo

Vyplývá to z průzkumu agentury STEM z konce září pro CNN Prima News.

Hnutí ANO oproti některým průzkumů z posledních měsíců mírně oslabilo. Na začátku září mělo 32,4 procenta. Nyní by i s výsledkem 27,3 procenta volby s náskokem vyhrálo. Druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by získala 21,4 procenta. Na třetí příčce by skončili Piráti ve spojení se Starosty, kterým průzkum přisoudil 17,4 procent.

Do dolní komory parlamentu by se dostali také SPD (12,3 %), komunisté s 6,5 procenta, a těsně nad hranicí pěti procent by skončila i Přísaha Roberta Šlachty (5,7 %).

Naopak současná vládní ČSSD by se do Sněmovny se 4,4 procenta hlasů nedostala. Sociální demokracie se dlouhodobě potýká s propadem preferencí a velká část předvolebních průzkumů z posledních měsíců jí úspěch v podobě vstupu do Poslanecké sněmovny nepřisuzuje.

Většinu by koalice nezískala

V případě přepočtení na mandáty by vítězné hnutí ANO získalo 64 křesel ve Sněmovně. Spolu by připadlo 48 křesel, koalici PirSTAN 39 mandátů, SPD by získala 26 mandátů, KSČM třináct a Přísaha 10.

Koalice by tak ani po spojení nezískaly potřebnou většinu sněmovních hlasů, tedy 101 hlasů.

Bez koalic: Drtivé vítězství ANO, SPD druhá

Agentura zpracovala taktéž model, který nezohledňuje koalice, ale odhaduje možný volební výsledek, pokud by strany kandidovaly samostatně.

V tomto modelu by drtivě vyhrálo hnutí ANO, kterému bylo dalo svůj hlas 28,2 procenta voličů. Druhou nejsilnější partají ve Sněmovně by se pak stalo hnutí SPD Tomia Okamury s třinácti procenty.

S mizivým rozdílem tří desetin by se na třetím a čtvrtém místě umístili Piráti (10,6) a ODS (10,3). Do složení dolní komory parlamentu by pak promluvili také komunisté s výsledkem 6,8 procenta, hnutí STAN s šesti procenty, Přísaha s 5,9 procenta a těsně na pětiprocentní hranicí by se dostali také lidovci (5,1 procenta).

Naopak TOP 09, která usiluje o zvolení do Sněmovny v koalici Spolu, by skončila pod pětiprocentní hranicí, chyběly by jí dvě desetiny. Před branami by skončila stejně jako v modelu zohledňujícím koalice, ČSSD.