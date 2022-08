Změna zápisů na neveřejných ZŠ by mohla být diskriminační, míní Křeček

Úřad veřejného ochránce práv ale ve své připomínce poukázal na to, že zamýšlená úprava by mohla být diskriminační.

Úprava zápisů do neveřejných ZŠ může zvýšit nerovnosti ve vzdělávání, varuje organizace

Úprava zápisů do neveřejných ZŠ může zvýšit nerovnosti ve vzdělávání, varuje organizace Věda a školy

Pokud by uchazeč v soukromé či církevní základní škole neuspěl, měl by podle úřadu zajištěné místo ve veřejné spádové škole.

„Rozumím tomu, že soukromé a církevní školy jsou do značné míry doplňkem ke školám veřejným a stanoví si některá vlastní kritéria přijímání pro případ, že počet uchazečů převýší počet přijímaných,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Podle něj by se navrhovanou úpravou mohla zvýšit výběrovost neveřejných škol na úkor dětí z chudých, nevzdělaných či rozvrácených rodin nebo dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou třeba různé poruchy učení.

Domnívá se, že navrhovaná úprava by tak mohla dál zvýšit nerovnosti ve vzdělávání, které si ministerstvo dalo za cíl naopak snižovat.

Podle magistrátu by se proto pro změnu podmínek u zápisů měl upravit spíš zákon než jen vyhláška.

Podle Jihomoravského kraje by stejné podmínky jako do soukromých a církevních škol měly platit i pro děti, které se hlásí do veřejné školy mimo svůj spádový obvod.