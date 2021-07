Zásadní obrat. Vesmír by mohl být konečný

Že by náš vesmír nebyl nekonečný, nýbrž uzavřený? Že by padla tato nejvšeobecněji přijímaná teorie? Kosmos by mohl být trojrozměrným prostorem „ve tvaru donutu”, neboli koblihy s otvorem. Podle zprávy francouzských astrofyziků, citované serverem Live Science, tomu tak opravdu může být. I podle Novinkami osloveného odborníka je studie průlomová, ačkoli upozorňuje, že budou zapotřebí přesnější měření.