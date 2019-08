Žáků základních a středních škol od září přibude, učitelé ale chybějí

V uplynulém školním roce docházelo do ZŠ zhruba 941 tisíc žáků, od září by to mělo být o asi 12 500 více. Foto: Profimedia.cz

Počet žáků základních a středních škol v porovnání s minulým školním rokem od září vzroste, a to o 17 500. Navzdory mírnému úbytku prvňáků by měl do škol znovu přijít silnější ročník, než z nich v červnu vyšel. Celkem by v nadcházejícím školním roce mohlo do ZŠ chodit asi 953 500 dětí a do středních kolem 409 000 žáků. Vyplývá to z odhadů ministerstva školství. Zato učitelů je podle průzkumu úřadu nedostatek.