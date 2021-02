Vědci získali nejstarší DNA na světě. Z klu mamuta, který žil před víc než milionem let

Vědci analyzovali tři mamutí kly z permafrostu na Sibiři. Zjistili, že jsou z doby před 1,2 miliony lety, cca 1,1 milionem let a před 700 tisíci roky. A právě ten nejstarší exemplář pochází z mamuta, který hned dostal přezdívku Krestovka podle stejnojmenné řeky v této oblasti Ruska , napsal magazín National Geographic.

Ale zatímco tyto mamutí pozůstatky byly na Sibiři objeveny již počátkem 70. let minulého století, tak k extrakci DNA byly zapotřebí až nové vědecké metody. Nejstarší z oněch tří, objevený poblíž řeky Krestovky, byl starý přibližně 1,2 milionu let. Další, z blízkosti řeky Adyča, byl starý přibližně jeden až 1,2 milionu let. Třetí mamut od řeky Čukočja žil zhruba před 700 000 lety.