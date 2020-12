Úkaz staletí. Jupiter a Saturn tvoří na nebi Betlémskou hvězdu

Těsná konjunkce Jupitera a Saturna – pozorování neorganizujeme, ale najdete zde informace, jak na to Pro špatnou...

Kdo by za příznivých podmínek namířil na Jupiter se Saturnem dalekohled s velkým zorným polem, zahlédl by obě planety najednou. A s nimi i čtyři Jupiterovy největší měsíce, a ve větších přístrojích dokonce Saturnův prstenec a jeho největší měsíc Titan.

Intenzivní pozorování šlo zahájit podle astronomů a vědců už ve čtvrtek 17. prosince, kdy se v blízkosti Jupitera se Saturnem ocitl i úzký srpek dorůstajícího Měsíce. Zajímavé to má být, umožní-li to počasí, i den po nejtěsnějším setkání, tedy 22. prosince, kdy je spatříme v téměř totožné úhlové výšce nad obzorem. To už se ale od sebe budou vzdalovat.