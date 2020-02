Tání arktického ledu může způsobit ochlazování západní Evropy

Dříve podle agentury Reuters udržoval arktické vody chladné a chránil mořský led. Jenže jak arktický led taje, dostává se do moře nadměrné množství studené sladké vody, což vír proudu zesiluje a zrychluje. Kvůli tomu se už více než 10 let neudálo přirozené obrácení směru točení tohoto proudu.

Podle listu The Independent se tam od roku 1990 takto dostalo už na 8000 km³ studené sladké vody, což je například skoro dvojnásobný objem vody oproti Michiganskému jezeru v USA.

Výzkumníci tvrdí, že pokud by západní vítr, který proud vede, nyní obrátil svůj směr, mohla by se studená voda celá najednou uvolnit jižním směrem. Příliv studené vody pak může zpomalit atlantické proudy, které přinášejí teplo do západní Evropy.