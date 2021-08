Průměrný příjem učitelů se loni zvýšil na 43 318 korun, oznámil ČSÚ

Podle mluvčího ČSÚ Jana Cieslara narostly výdělky učitelů za poslední tři roky o 40 procent, a to z přibližně 31 tisíc korun v roce 2017 na více než 43 tisíc loni.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do letošního roku na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být v průměru kolem 47 tisíc Kč.