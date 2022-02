Ostravská univerzita využije ve výuce robotického tuleně pro seniory

Dodala, že japonský model ukazuje jednu z cest řešení nedostatku péče o seniory, a to s využitím robotiky a různých chytrých technologií.

Zapojení robotů do praxe sociální práce je nicméně v tuzemsku spíše výjimečné. Mezi hlavní bariéry robotiky a chytrých řešení patří podle OU zejména finance, dále nepochopení možností, které moderní technologie přinášejí, nebo absence specializovaných sociálních pracovníků, kteří by uměli přínosy moderních technologií do praxe předat.