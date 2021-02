Nově vyvinutý čip by mohl rozpoznat hrozbu cévní mozkové příhody

Firma po uvedení konceptu do praxe očekává zlepšení poskytování zdravotní péče pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním. Tyto nemoci patří k hlavním příčinám úmrtí, demence i pracovní neschopnosti.

Jednatel poznamenal, že i když se pracovníci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a další špičková pracoviště věnovali této problematice již desítky let, dosud nebyl do praxe uveden diagnostický nástroj, který by pomohl tyto poznatky aplikovat v klinické praxi.