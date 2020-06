Nad úkoly pohořeli mnozí rodiče. Osekat učivo je nutné

„Někteří se divili, co to je za úkoly, ale to byli spíš ti vzdělanější, kteří se třeba celý život věnují práci s textem, ale spoustu učiva češtiny nikdy nepoužili. Ale normální rodič má pocit, že škola sice učí nesmysly, ale že on to tak měl taky a je to asi správně. Těžko může vyhodnotit, že by se s tím mělo něco systémově dělat,“ řekl Právu Tomáš Feřtek z organizace pro informace ve vzdělávání EDUin.