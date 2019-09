Na potenciálně obyvatelné exoplanetě byla poprvé nalezena voda

„Je to skutečně poprvé, co jsme objevili vodu na planetě v obyvatelné zóně okolo hvězdy, kde může existovat teplota slučitelná se životem,“ prohlásila vedoucí výzkumu, italská profesorka Giovanna Tinettiová z britské University College London.

Během následujících deseti let by mohl vesmírný dalekohled, například chystaný teleskop Jamese Webbba, odhalit, zda jsou plyny v atmosféře této 111 světelných let vzdálené exoplanety produkované živými organismy.