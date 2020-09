Je pravý? Raffaelův obraz nevyčíslitelné hodnoty zkoumal i český přístroj

Madona s dítětem z roku 1517 zůstala ve Vatikánu. Po obsazení Říma bonapartisty roku 1798 bylo dílo odvezeno do Paříže , později se dostalo do Anglie. Během staletí byl obraz mnohokrát napodobován.

Na Slovensku obraz koupil český podnikatel, který ho odvezl do ciziny. Tam zůstává i v současnosti, majitelé jej poskytují na průzkumy a jsou podle Fajta vstřícní i k případnému vystavení. Obraz měl být už letos převezen do Louvru ke komparaci s tamním dílem, zamezila tomu však pandemie.

„Čechy měly vždy silnou restaurátorskou tradici kvalitních restaurátorů. Také se někdy hovoří o české restaurátorské škole a já si myslím, že kolegové Lauterkranc a Živný byli těmi hlavními restaurátory, kteří obraz přivedli do dnešní podoby. To je nesmírně významné, protože to jenom ukazuje kvalitu českých lidí a jejich zásadní vklad do dějin světového malířství,” řekl Novinkám Fajt.