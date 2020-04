Jasné noci umožňují pozorovat Muskovy „hvězdné vláčky”

SpaceX vynesla do vesmíru pátou sérii šedesáti družic Starlink. Opět s malým zpožděním

Zajímavý pohled na rejdící družice si mohlo užít množství lidí. Noc z pondělí na úterý byla na celém území Česka jasná, přičemž jasné noci máme podle Dagmar Honsové ze společnosti Meteopress „zaručené” nejméně do konce pracovního týdne, a to díky mohutné oblasti vysokého tlaku vzduchu nad Norským mořem.

„Kolem té oblasti vysokého tlaku k nám proudí nejen studený vzduch od severozápadu, ale také suchý vzduch, právě ten je zapotřebí pro dobrou viditelnost. A díky snížené produkci znečišťujících látek je v ovzduší i méně prachových částic a netvoří se prachový zákal, který často snižuje dohlednost pod 10 kilometrů. Pokud se i sníží vlhkost vzduchu pod 30 procent, je v tomto období extrémní viditelnost – například z Beskyd dohlédnete do Tater, ze Šumavy jsou vidět Alpy a ze Sněžky dohlédnete na Jeseník," sdělila Novinkám meteoroložka.

Co se týká zmíněných Starlinků, vědci z nich rozhodně nadšením neplesají. „Už pouhé stovky družic sítě Starlink způsobily svojí viditelností poprask na nebi. Ve finále jich tam má obíhat 12 000. Kromě toho, že je to patrně konec současného pohledu na hvězdnou oblohu, je to závažný problém pro astronomii, tedy pro pozorování vesmíru,” napsal Novinkám Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.