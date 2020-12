Jak se sonda Voyager vzdaluje od Sluneční soustavy, hustota vesmíru roste

Jednoduše řečeno: čím dále jsme od Slunce, tím může být hustota prostředí v kosmu větší. Podle agentury Reuters podporují údaje o zvyšující se hustotě vesmíru při vzdalování se od našeho hvězdného systému i zjištění ze sondy Voyager 1, která do mezihvězdného prostoru vstoupila už v roce 2012.

Na první pohled jde o malé rozdíly, výzkumníci si však nejsou jistí, co to způsobuje. Obě sondy zjistily nárůst hustoty poté, co proletěly „nosem” takzvané heliosféry, byť na odlišných místech. Z toho vědci vyvozují dvě základní teorie.