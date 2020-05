Jaderná fakulta připravila nový studijní program - vyřazování jaderných zařízení z provozu

„Jaderné elektrárny (JE), což jsou asi nejznámější jaderná zařízení, mají jako každé jiné průmyslové zařízení určitou životnost. Nyní nastává doba, kdy se velké množství elektráren ze 60. a pozdějších let postupně odstavuje. Německo se od jaderné energetiky odklání a ukončuje provoz všech jaderných elektráren, ty poslední by měly být uzavřeny do konce roku 2022,“ vysvětlil Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů FJFI jeden z důvodů potenciálu pracovního uplatnění pro absolventy nového studijního programu.